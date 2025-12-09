Maxi multa dell’Antitrust a Sky Italia per pratiche commerciali scorrette L’inganno sugli abbonamenti tv ora gli costa 4,2 milioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Sky Italia con una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette relative agli abbonamenti TV. La decisione si basa su accuse di inganni e pubblicità ingannevole, che hanno ingannato i consumatori e compromesso la trasparenza delle offerte dell’azienda.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Sky Italia una multa complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali considerate scorrette riguardanti gli abbonamenti TV. «Il procedimento ha a oggetto tre pratiche commerciali scorrette poste in essere da Sky riguardanti, rispettivamente: l’ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv Sky», si legge nel provvedimento, per la quale sono stati comminati 2 milioni di euro di sanzione. Una seconda violazione riguarda le offerte TV di Now. Il claim «finché non disdici», secondo l’Antitrust, dava l’impressione che gli aumenti non si applicassero a questi pacchetti, mentre in realtà lo erano: multa da 800 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

