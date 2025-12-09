Maxi multa dell’Antitrust a Sky Italia per pratiche commerciali scorrette L’inganno sugli abbonamenti tv ora gli costa 4,2 milioni
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Sky Italia con una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette relative agli abbonamenti TV. La decisione si basa su accuse di inganni e pubblicità ingannevole, che hanno ingannato i consumatori e compromesso la trasparenza delle offerte dell’azienda.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Sky Italia una multa complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali considerate scorrette riguardanti gli abbonamenti TV. «Il procedimento ha a oggetto tre pratiche commerciali scorrette poste in essere da Sky riguardanti, rispettivamente: l’ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli abbonamenti ai servizi Tv Sky», si legge nel provvedimento, per la quale sono stati comminati 2 milioni di euro di sanzione. Una seconda violazione riguarda le offerte TV di Now. Il claim «finché non disdici», secondo l’Antitrust, dava l’impressione che gli aumenti non si applicassero a questi pacchetti, mentre in realtà lo erano: multa da 800 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online
Antitrust multa 6 compagnie petrolifere per oltre 936 milioni
Antitrust multa per 936 milioni in totale Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil
Maxi multa dell’Antitrust all’Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil: «Si sono accordate sul prezzo del carburante»
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 4,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati Vai su X
Teleselling aggressivo: l’Antitrust multa sei call center per pratiche commerciali ingannevoli https://gazzettadelsud.it/?p=2140812 - facebook.com Vai su Facebook
Promesse disattese e aumenti di prezzo, per Sky maxi multa da 4,2 milioni - L'Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. Da today.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: manca poco alll’esordio delle toscane ... oasport.it
Muore in casa, la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore lanazione.it
Milano Cortina 2026, definita la data di consegna del tricolore ai portabandiera azzurri oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia la sfida oasport.it
La Siria un anno dopo Assad: il Terroristan della CIA it.insideover.com
Il principe William festeggia 20 anni da patrono dell'associazione per i senzatetto Centrepoint lapresse.it