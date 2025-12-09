Max Ionata Special edition | concerto ad Atessa per presentare Tivoli

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre alle 21 il teatro comunale di Atessa ospiterà il concerto di Max Ionata Special Edition, brillante quartetto diretto da Max Ionata (sax tenore) e completato da Martin Sjöstedt (pianoforte), Jesper Bodilsen (contrabbasso) e MartinMaretti Andersen (batteria) ovvero tre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

max ionata special editionMax Ionata Special Edition – Tivoli - Mentre da giovedì 11 dicembre a domenica 14, Roma, Atessa, Bari e Verona saranno le tappe del tour di ... Si legge su politicamentecorretto.com

