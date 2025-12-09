Max Ionata Special edition | concerto ad Atessa per presentare Tivoli
Venerdì 12 dicembre alle 21 il teatro comunale di Atessa ospiterà il concerto di Max Ionata Special Edition, brillante quartetto diretto da Max Ionata (sax tenore) e completato da Martin Sjöstedt (pianoforte), Jesper Bodilsen (contrabbasso) e MartinMaretti Andersen (batteria) ovvero tre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
