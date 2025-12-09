Maurizio Zaccone racconta la serata Napoli–Juve: inclusione, emozioni e una vittoria che va oltre il campo.. Ci sono serate che restano impresse nella memoria collettiva, non solo per il risultato sportivo ma per ciò che accade intorno al campo. La partita Napoli–Juventus di domenica scorsa è stata una di queste. Certo, la vittoria sul terreno di gioco ha regalato gioia ai tifosi, ma la vera conquista è avvenuta fuori, nelle tribune e negli spazi dello stadio. A guidare questo cambiamento, con dedizione e visione, c’è stato Maurizio Zaccone, giornalista e volto noto del mondo partenopeo, che ha dimostrato come anche in una città spesso accusata di immobilismo si possano realizzare progetti concreti e inclusivi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Maurizio Zaccone e la doppia vittoria del Napoli