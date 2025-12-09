Maurizio Terra imprenditore dialisi | arresto per corruzione ora domiciliari

L’inchiesta che nelle ultime settimane ha investito il settore della nefrologia e della dialisi nella Capitale ha riportato al centro dell’attenzione pubblica una dinamica corruttiva che, a giudicare dagli atti giudiziari, non sarebbe episodica né improvvisa. Al contrario, emerge un quadro complesso, fatto di rapporti consolidati, pressioni, interessi incrociati tra gestione pubblica e attività private. Una vicenda che ruota attorno a due figure principali: il primario dell’unità di Nefrologia e Dialisi del Sant’Eugenio, Roberto Palumbo, e l’imprenditore Maurizio Terra, titolare formale del 60% di una delle cliniche private coinvolte. 🔗 Leggi su Citypescara.com