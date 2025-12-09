Maurizio Micheli | Saltimbanco si nasce e si muore

Nella vita di Maurizio Micheli c’è stato un bivio molto importante, di cui l’esperta di bivi Monica Setta non ha rendicontato ancora. È il bivio che visse pressoché ventenne allorquando, diplomatosi da poco al Piccolo di Milano, in via Rovello gli assegnavano piccole parti nelle quali avrebbe dovuto mostrarsi serissimo, solo che lui in più occasioni senza volerlo fece ridere gli spettatori. A quel punto il bivio era: perseverare nel sogno di sfondare come interprete drammatico, oppure prestare ascolto alle voci di dentro che lo esortavano a coltivare il registro più leggero? Ha scelto la seconda opzione, divenendo uno dei più valevoli interpreti brillanti della storia dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maurizio Micheli: "Saltimbanco si nasce e si muore"

"Champagne..." Maurizio Micheli, Laura Antonelli (Pola, 28 novembre 1941 – Ladispoli, 22 giugno 2015) e Andrea Azzarito Il 27 febbraio 1987 usciva al cinema: Rimini Rimini Regia di Sergio Corbucci (Roma, 6 dicembre 1927– Roma, 1 dicembre 1990)

