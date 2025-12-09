Maturità digitale raggiunta per gli ospedali di Chieti Lanciano e Vasto arriva la certificazione

Un passo avanti sul fronte della trasformazione digitale, verificata e validata. È questo il senso della certificazione rilasciata dalla società Himss Italy, che ha attestato il raggiungimento del livello di maturità Stage 2 del modello Himss Emram (Electronic Medical Record Adoption Model), uno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

