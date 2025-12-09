Maturità digitale raggiunta per gli ospedali di Chieti Lanciano e Vasto arriva la certificazione
Un passo avanti sul fronte della trasformazione digitale, verificata e validata. È questo il senso della certificazione rilasciata dalla società Himss Italy, che ha attestato il raggiungimento del livello di maturità Stage 2 del modello Himss Emram (Electronic Medical Record Adoption Model), uno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
La ASL 1 ottiene un'importante certificazione HIMSS EMRAM per la maturità digitale https://www.terremarsicane.it/la-asl-1-ottiene-unimportante-certificazione-himss-emram-per-la-maturita-digitale/ - facebook.com Vai su Facebook
Asl L'Aquila, ottenuta la certificazione per la maturità digitale - La Asl provinciale dell'Aquila raggiunge un importante traguardo nel percorso di innovazione digitale: gli ospedali del capoluogo regionale, di Avezzano e di Sulmona, sedi dei Dipartimenti di Emergenz ... Come scrive ansa.it
Dalla Bona: «Oggi resterei a Bergamo. Coraggio e fiducia, l’Atalanta se la gioca»
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com