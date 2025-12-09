Mattarella accende la torcia olimpica ma evita l’ambiguità dello Spirito Italiano | un’evocazione nostalgica

Per fortuna sul Colle del Quirinale c’è un presidente della Repubblica come Sergio Mattarella. Nel giorno in cui, il 5 dicembre, ha acceso la fiamma dei XXV Giochi olimpici invernali, con poche parole, ma molto chiare, il capo della Repubblica italiana – democratica e fondata sul lavoro – ha spazzato via l’ambiguità nostalgica con cui il nostro paese ha presentato al mondo le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Ha evitato con cura di citare lo “Spirito Italiano”, un’evocazione che affonda le radici nel Ventennio, ma che il comitato organizzatore ha eletto a brand della manifestazione sportiva, la quarta che si disputa in Italia dopo Cortina 1956, Roma 1960 (estiva) e Torino 2006. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

