Matri sull’Inter | Era già forte Ecco cos’ha Chivu in più di Inzaghi 

Alessandro Matri, ex attaccante tra le altre di Juventus e Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dell'Inter e di mister Chivu, il quale avrebbe una cosa in più rispetto al suo predecessore Inzaghi. « Cosa mi lascia Chivu? Bravo a cambiare lentamente, all'inizio ha mantenuto le stesse cose di Inzaghi. C'era poco da cambiare, aveva perso di poco il campionato e poi la finale di Champions, l'Inter era già forte, una macchina ben allestita ecco, con giocatori di qualità » « E vedo che Cristian ha alternato molto di più di Inzaghi, ha nuove soluzioni davanti, sta rilanciando Zielinski, Akanji è strepitoso e lui per essere alla seconda esperienza in Serie A sta facendo passi da gigante.