Matri elogia Rabiot | Penso che sia il giocatore più determinante di questo Milan

Dopo la partita tra Torino e Milan, l'ex attaccante Alessandro Matri ha elogiato Adrien Rabiot, definendolo il giocatore più determinante del Milan. Rabiot, autore del gol del momentaneo 2-1, ha ricevuto parole di apprezzamento per il suo contributo fondamentale alla squadra nel match.

Nel post partita di Torino-Milan, l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha voluto spendere alcune parole su Rabiot, autore del gol del momentaneo 2-1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

