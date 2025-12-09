Matilde Mourinho la designer di gioielli sostenibili figlia di José | Un sogno? I miei diamanti per la principessa Charlotte

Matilde Mourinho, giovane designer di gioielli sostenibili e figlia del celebre allenatore José Mourinho, festeggia il quinto anniversario del suo marchio di gioielleria contemporanea. Il brand si distingue per l’utilizzo di diamanti coltivati in laboratorio e oro riciclato, combinando eleganza e sostenibilità in creazioni uniche. Un percorso che riflette la passione e l’impegno verso un futuro più responsabile.

Festeggia il quinto anniversario il brand di gioielleria contemporanea fondato dalla figlia dell'allenatore José Mourinho che utilizza diamanti coltivati in laboratori e oro riciclato. Dall'anello di fidanzamento disegnato dal marito Dan all'idea stuzzicante di disegnare una tiara per una royal, ecco cosa ci ha raccontato in questa intervista esclusiva. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matilde Mourinho, la designer di gioielli sostenibili figlia di José: «Un sogno? I miei diamanti per la principessa Charlotte»

