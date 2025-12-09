MasterChef Italia | sostenibilità e sfida agli sprechi al centro della nuova stagione

Dall'11 dicembre prende il via la nuova stagione di MasterChef Italia: un'edizione che i giudici ci confermano essere incentrata su temi di impellente attualità. Accendete i fornelli o semplicemente preparate i pop corn, sta per tornare Masterchef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che, da giovedì 11 dicembre su Sky, NOW e on demand, riporterà l'alta cucina ad intrattenerci nelle nostre fredde serate di dicembre. Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo vestiranno quindi ancora i panni di giudici intransigenti in un'edizione che promette una grandissima attenzione allo spreco e alla sostenibilità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - MasterChef Italia: sostenibilità e sfida agli sprechi al centro della nuova stagione

Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia

MasterChef Italia 15° edizione: giudici, concorrenti e tutte le novità

MasterChef Italia 15: torna il talent show culinario più amato dagli italiani

Antonino Cannavacciuolo, star di MasterChef Italia, abbraccia la tradizione, la innova e la restituisce in modo sorprendente. Ed è venuto da noi a dirci come si fa #LCIdal1929 - facebook.com Vai su Facebook

MasterChef Italia 2025/2026: dal 11 dicembre tornano Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Tutte le novità della nuova stagione - 35 su Sky e NOW, torna anche MasterChef Magazine, con ricette, approfondimenti e ospiti. Si legge su dtti.it