MasterChef Italia riparte l’11 dicembre i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX
Giovedì 11 dicembre debutta la nuova edizione di M asterChef Italia, che quest’anno vedrà la presenza di Lexus come auto ufficiale del programma. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy accompagnerà gli aspiranti chef non solo tra i fornelli, ma anche negli spostamenti necessari per le prove in esterna e per le attività del MasterChef Magazine. La collaborazione, realizzata con Sky Brand Solutions (Sky Media) ed Endemol Shine Italy, metterà a disposizione dei concorrenti il Lexus NX, il SUV scelto per questa edizione. Il modello sarà presente in versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid, a sottolineare il percorso del marchio giapponese verso soluzioni di mobilità a basse emissioni e una strategia basata su più livelli di elettrificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sky tutti i grandi show in esclusiva su NOW, da Bruno Barbieri a Pechino Express e MasterChef Italia
MasterChef Italia 15° edizione: giudici, concorrenti e tutte le novità
MasterChef Italia 15: torna il talent show culinario più amato dagli italiani
Antonino Cannavacciuolo, star di MasterChef Italia, abbraccia la tradizione, la innova e la restituisce in modo sorprendente. Ed è venuto da noi a dirci come si fa #LCIdal1929 - facebook.com Vai su Facebook
MasterChef Italia riparte l'11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX - Il SUV ibrido sarà l'auto ufficiale di questa edizione e accompagnerà i partecipanti nelle prove in esterna del cooking show di Sky
