Giovedì 11 dicembre debutta la nuova edizione di M asterChef Italia, che quest’anno vedrà la presenza di Lexus come auto ufficiale del programma. Il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy accompagnerà gli aspiranti chef non solo tra i fornelli, ma anche negli spostamenti necessari per le prove in esterna e per le attività del MasterChef Magazine. La collaborazione, realizzata con Sky Brand Solutions (Sky Media) ed Endemol Shine Italy, metterà a disposizione dei concorrenti il Lexus NX, il SUV scelto per questa edizione. Il modello sarà presente in versione Full Hybrid e Plug-in Hybrid, a sottolineare il percorso del marchio giapponese verso soluzioni di mobilità a basse emissioni e una strategia basata su più livelli di elettrificazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX