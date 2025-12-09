Masterchef Italia 2026 | quando inizia concorrenti e giudici
Si accendono i fornelli di MasterChef Italia 2026. In esclusiva su Sky e in streaming su Now prende il via infatti la nuova stagione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. L’edizione di quest’anno sarà segnata da un tema centrale: la relazione tra tradizione e innovazione. I giudici chiederanno ai concorrenti di dimostrare solide basi classiche per poter poi cercare nuove direzioni creative. Un principio sintetizzato dalla celebre massima di Lavoisier, “nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”, che accompagnerà l’intero percorso del programma. Alla guida del programma confermata la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, trio che tornerà a selezionare il prossimo miglior cuoco amatoriale d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
