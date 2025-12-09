Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento | incontro con i giudici chef

Sono sempre più a loro agio fra cazzeggio e serie considerazioni sulla ricchezza della cucina italiana. Abbiamo incontrato i tre chef e giudici di Masterchef quindicesima edizione, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef

.?.? Chi sarà così fortunato da conquistare il set dello chef provetto? Con @rustichelladabruzzo diventa anche tu un #MASTERCHEF - facebook.com Vai su Facebook

Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef - Sono sempre più a loro agio fra cazzeggio e serie considerazioni sulla ricchezza della cucina italiana. Scrive comingsoon.it