Mastella | Buon lavoro e in bocca al lupo a Fico | lealtà nei suoi confronti non è in discussione
Tempo di lettura: < 1 minuto “In bocca al lupo al presidente della Regione Campania Roberto Fico: avrà un compito complesso, auspichiamo che possa svolgerlo al meglio nell’interesse prioritario dei cittadini campani. Da parte nostra avrà lealtà e supporto. Abbiamo fatto una scelta e siamo nella maggioranza che lo sostiene in maniera salda e convinta. Qualche divergenza di opinione sulla composizione della Giunta non inficia la lealtà politica nei suoi confronti. Altri non sono stati così sinceri con noi. Ma siamo con Fico e – come quella massima latina recita – qui resteremo benissimo. Al nuovo presidente formulo gli auguri di buon lavoro”, lo scrive il sindaco di Benevento Clemente Mastella nel giorno dell’insegnamento del neo presidente campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Il sindaco di Benevento Clemente Mastella replica a Fico sulla possibile esclusione dei consiglieri eletti dalla nuova squadra di governo: “Non è un buon viatico, una decisione politicamente discutibile.” - facebook.com Vai su Facebook
Mastella: auguri a Fico: lealtà nei suoi confronti non è in discussione - "Qualche divergenza sulla composizione della giunta non cambia nulla" ... Riporta msn.com
