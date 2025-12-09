Massolo | l’Ue non è ai margini Ci sono Paesi capaci di cooperare

L'Europa, secondo Massolo, non è ai margini della scena internazionale, ma al centro di opportunità e sfide. Nonostante le difficoltà, alcuni Paesi europei dimostrano capacità di cooperazione e resilienza, fondamentali per rafforzare la posizione dell’Unione nel contesto multipolare globale. Un cambiamento di passo è necessario per affrontare con successo le trasformazioni in atto.

Roma, 9 dicembre 2025 – L’Europa è meno fragile di quanto si pensi, ma necessita di un ‘colpo di reni’ per posizionarsi al meglio nel nuovo mondo multipolare. L’Ambasciatore Giampiero Massolo, già segretario generale della Farnesina e attualmente presidente di Mundys ha spiegato come Bruxelles potrebber uscire dall’angolo in cui è stretta da Stati Uniti e Russia. Ambasciatore Massolo, sembra che l’Ue sia ai margini del negoziato sulla guerra in Ucraina. Quali possono essere le conseguenze di questa situazione? “Non del tutto. Con il parziale disimpegno degli Usa, l’Ue è oggi il primo donatore dell’Ucraina, fornisce armi, partecipa attivamente al dibattito sulle garanzie e ha mostrato disponibilità ad assumersi nuove responsabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net