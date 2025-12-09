Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segret mentre tentava di intervistarlo sul caso Emanuela Orlandi

Massimo Giletti è stato vittima di un'aggressione a Roma durante un'intervista sul caso Emanuela Orlandi. Dopo aver ricevuto alcune risposte dall'uomo che stava intervistando, quest'ultimo lo ha colpito con un pugno, rifiutando di proseguire la conversazione. L'accaduto ha suscitato grande clamore e attenzione mediatica.

Massimo Giletti è stato aggredito in centro a Roma mentre stava rivolgendo delle domande a un uomo che prima gli ha rilasciato un’intervista e poi lo ha colpito con un pugno, rifiutando di rispondere ad ulteriori domande sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. L’aggressione. Il giornalista stava lavorando a un servizio sul mistero della scomparsa della cittadina vaticana avvenuta nel 1983, per il programma in onda su Rai 3 ‘Lo stato delle cose’, per cui il conduttore ha scelto di seguire la cosiddetta pista familiare che vede al centro lo zio di Emanuela Mario Meneguzzi, scomparso da diversi anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segret mentre tentava di intervistarlo sul caso Emanuela Orlandi

Altri contenuti sullo stesso argomento

Breaking news Giovedì scorso, in via del Corso a Roma, il giornalista Massimo Giletti è stato aggredito e colpito con un pugno da un ex esponente dei servizi segreti, mentre cercava di intervistarlo in merito al Emanuela Orlandi e a piste investigative a - facebook.com Vai su Facebook

Massimo Giletti colpito con un pugno da un ex dei servizi segreti ift.tt/VtHGCK5 Vai su X

Caso Orlandi a “Lo Stato delle Cose”: Massimo Giletti aggredito a Roma da un ex agente - Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti aggredito in centro a Roma mentre tenta di intervistare un ex agente: “Mi ha colpito con un pugno”. Lo riporta corrierenazionale.it