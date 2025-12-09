Massimo Giletti è stato aggredito in pieno centro a Roma da un ex agente dei servizi segreti mentre conduceva un’inchiesta giornalistica sul caso Emanuela Orlandi. L’episodio, avvenuto giovedì scorso in via del Corso, è stato filmato dalle telecamere della troupe de Lo Stato delle Cose, il programma condotto dal giornalista su Rai3. Il conduttore stava tentando di intervistare Claudio Martufi, ex agente del Sisde, quando la situazione è degenerata. Martufi era stato ascoltato proprio quel giovedì dalla Commissione bicamerale d’inchiesta Orlandi-Gregori, presieduta da Andrea De Priamo, e Giletti aveva cercato di porgli alcune domande sulla sua attività nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Massimo Giletti aggredito a Roma da un ex 007: “Mi ha colpito perché indago sullo zio di Emanuela Orlandi” (VIDEO)