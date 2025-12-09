Massimiliano Borelli dopo la sfiducia annuncia la ricandidatura a sindaco di Albano | Mi hanno convinto i cittadini
Dopo la sfiducia ricevuta a ottobre, Massimiliano Borelli annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Albano Laziale nel 2026, affermando di essere stato convinto dai cittadini a proseguire il suo impegno amministrativo. La decisione segna un importante passo nel contesto politico locale, con Borelli che intende continuare il suo percorso di governo della città.
Dopo la sfiducia arrivata a metà ottobre, il sindaco uscente Massimiliano Borelli si ricandida a primo cittadino di Albano Laziale nel 2026. "Sono stati i cittadini a convincermi", rivela a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Albano, dopo il candidato a Sindaco del centro destra, le liste del centro sinistra e il PD ricandidano l'ex primo cittadino Massimiliano Borelli #albano #giornaleinfocastelliromani - facebook.com Vai su Facebook
Albano – il Pd chiede a Massimiliano Borelli di ricandidarsi, “per completare il percorso avviato” - Il Partito Democratico di Albano Laziale indica all’unanimità Massimiliano Borelli come candidato sindaco per un secondo mandato, puntando sulla continuità e sull’ampliamento della coalizione ... Secondo castellinotizie.it
