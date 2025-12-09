Massimiliano Borelli dopo la sfiducia annuncia la ricandidatura a sindaco di Albano | Mi hanno convinto i cittadini

Dopo la sfiducia ricevuta a ottobre, Massimiliano Borelli annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Albano Laziale nel 2026, affermando di essere stato convinto dai cittadini a proseguire il suo impegno amministrativo. La decisione segna un importante passo nel contesto politico locale, con Borelli che intende continuare il suo percorso di governo della città.

