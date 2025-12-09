Masquerade Party all' HBTOO Club

Napolitoday.it | 9 dic 2025

Il Gruppo Fire Titanium annuncia ufficialmente il Masquerade Party, l’esclusivo evento invernale che si terrà domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 20:00, presso l’elegante HBTOO Club, in Via Coroglio 156 a Napoli.La serata prevede un Dinner Show seguito da un DJ Set, per un’esperienza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

