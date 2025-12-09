Marvel conferma che jarvis è stato un vero avengers per 62 anni

Negli ultimi anni, il tema dell’inclusione e del riconoscimento dei personaggi meno traditionali nel panorama degli supereroi è diventato centrale nelle narrazioni Marvel. Un esempio emblematico è rappresentato dalla recente conferma di un membro storico degli Avengers, che, dopo più di sessant’anni, ottiene il suo meritato riconoscimento ufficiale. Questa novità si inserisce nell’ambito del cinquantesimo anniversario del franchise e si manifesta attraverso eventi editoriali di grande richiamo. Nel presente approfondimento si analizzerà come questa novità contraddistingua un passaggio importante nel modo in cui Marvel rappresenta i propri personaggi, con un focus particolare sulla figura di un personaggio che, seppur non dotato di poteri sovrumani e privo di una maschera distintiva, si rivela essere una colonna portante dell’intera squadra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

