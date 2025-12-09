Marvel aggiunge la scena post-crediti mancante di Avengers Endgame dopo 7 anni

Dopo sette anni, Marvel ha aggiunto la scena post-crediti mancante di Avengers Endgame, sottolineando l'importanza di queste sequenze nel Marvel Cinematic Universe. Le scene post-crediti sono diventate un elemento distintivo e molto apprezzato dagli appassionati, arricchendo l'esperienza cinematografica e collegando i vari film della saga.

l'importanza delle scene post-credit in universe Marvel. Le sequenze inserite al termine dei film della Marvel Cinematic Universe rappresentano una componente distintiva e molto apprezzata per gli appassionati. Questi momenti nascosti offrono anticipazioni sui futuri sviluppi narrativi e spesso coinvolgono character iconici, creando aspettativa per le prossime produzioni. avengers: endgame e l'assenza di una scena dopo i crediti. Avengers: Endgame si distingue come il primo lungometraggio Marvel privo di sequenze post-credit, una scelta dettata dalla volontà di concludere un ciclo narrativo durato 11 anni.

