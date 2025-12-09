Martorelli sulla lotta scudetto | Inter e Napoli favorite ma c’è un terzo incomodo 

Giochino Martorelli analizza la corsa al titolo di Serie A, individuando Inter e Napoli come principali candidate alla conquista dello scudetto. Tuttavia, il commentatore evidenzia anche la presenza di un terzo incomodo pronto a contendere il trofeo alle due grandi protagoniste di questa stagione.

Inter News 24 Giocondo Martorelli ha detto la sua sulla lotta scudetto, mettendo Napoli, Inter e un'altra squadra tra le super favorite per la vittoria finale. Il procuratore Giocondo Martorelli ha parlato della corsa scudetto a TMW. Di seguito le sue dichiarazioni. SU NAPOLI JUVE – « Napoli-Juve? Una vittoria meritata, il Napoli ha dimostrato anche nel primo tempo la supremazia trovando il gol con un calciatore importante come Neres. Nella ripresa il pareggio ha fatto sì che la Juve sembrasse voler giocare alla pari ma il gol del 2-1 ha fatto emergere la forza degli azzurri » SU CONTE – « Conte sa di avere una squadra importante e doveva toccare le corde giuste per far tornare tutti sulla terra.