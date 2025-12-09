Martina Ardizzi è ricercatrice all’università di Parma Cooordina gruppi di ricerca e studia differenze e tratti comuni tra cervello maschile e femminile

N ata a Bologna, 38 anni, è ricercatrice al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Unità di Neuroscienze, dell’università di Parma, dove insegna Psicobiologia dell’identità sessuale, Martina Ardizzi coordina progetti di ricerca sui processi di integrazione multisensoriale. Ricercatrice all’università di Parma, insegna Psicobiologia dell’identità sessuale Il suo libro “ L’algoritmo bipede. L’avvincente storia di come mente, corpo e tecnologia evolvono insieme “ (Egea, 2025) ha vinto il primo premio a Next Festival della Ricerca Scientifica di Trieste. Vive vicino a Bologna con la compagna Chiara, psicoterapeuta, il figlio Pietro di 6 anni e i gatti Giacinto e Zelda. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Martina Ardizzi è ricercatrice all’università di Parma. Cooordina gruppi di ricerca e studia differenze e tratti comuni tra cervello maschile e femminile