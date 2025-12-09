Martin Parr e quei pezzi di realtà satura che che ci sembrano una foto di Martin Parr

9 dic 2025

Martin Parr cattura con la sua lente pezzi di realtà saturi di dettagli e ironia, creando immagini che sembrano fotografie autentiche. In questo articolo esploreremo il suo stile unico, confrontandolo con altri autori come Nora Ephron, e rifletteremo sulla capacità di sorprendere anche quando si affrontano temi già noti.

È la seconda volta, la prima era stata con Nora Ephron, che qualcuno ci dice in un libro che sta morendo, e riusciamo comunque a farcene cogliere di sorpresa. Il cancro di Martin Parr era verso la fine di “Utterly lazy and inattentive: Martin Parr in words and picture”, uscito un mese fa: l’autoscatto in ambulanza nel 2021, il mieloma che vedono per caso mentre gli fanno una risonanza per capire perché vomiti così tanto. In primavera sono andata a una mostra alla Tate. S’intitolava “The 80s: Photographing Britain”. Certe cose erano belle: la fotografa che va a scattare in un club riservato ai signori nel quale le signore non sono ammesse neppure quando una signora è primo ministro; quella che fotografa i cartonati della Thatcher su cui la gente lancia vernice. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Martin Parr, e quei pezzi di realtà satura che che ci sembrano una foto di Martin Parr

