Marracash libero e felice lo show con cui riconquista la ‘sua’ Milano

(Adnkronos) – Dov’eravamo rimasti? A un San Siro sold out, a un pubblico in delirio e alla chiusura di una trilogia. Un percorso artistico che ha ridefinito anche la storia personale di Marracash. Eppure, guardandosi intorno, all’Unipol Forum d’Assago, non sembrano essere passati sei mesi da quel 25 giugno. Le stesse facce, quelle che c’erano . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it