Marracash in concerto all’Unipol Forum di Milano | ecco tutte le foto della serata Sul palco anche Lazza Blanco Filippo Graziani e 22Simba

Il 9 dicembre Marracash ha conquistato il pubblico dell’Unipol Forum di Milano durante una serata ricca di energia. Sul palco anche Lazza, Blanco, Filippo Graziani e 22Simba, in un evento sold out che ha segnato la continuazione del suo tour Marra Palazzi25, seguito dal successo negli stadi estivi. Di seguito, tutte le foto della serata.

Marracash ieri, 9 dicembre, è sbarcato all’ Unipol Forum di Milano per la tappa del tour sold out Marra Palazzi25, che rappresenta la naturale prosecuzione del tour trionfale negli stadi andato in scena nell’estate del 2025 che ha registrato quasi 300.000 spettatori. Ad accompagnarlo sul palco ieri sera c’erano: Lazza (“Salvador Dali”-“Sport”), Blanco (“Nemesi”), Filippo Graziani (“È finita la pace”) e 22Simba (“Fanculo”). Dopo la data di ieri sera sera si prosegue sempre stasera 9 dicembre (SOLD OUT) e il 10 dicembre all’Unipol Forum di Milano, il 12 (SOLD OUT) e il 13 dicembre (SOLD OUT) al Palazzo dello Sport di Roma, il 17 dicembre alla Kioene Arena di Padova (SOLD OUT) e si concludera? il 20 dicembre all’Inalpi Arena di Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marracash in concerto all’Unipol Forum di Milano: ecco tutte le foto della serata. Sul palco anche Lazza, Blanco, Filippo Graziani e 22Simba

