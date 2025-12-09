Marotta a Sky prima di Inter Liverpool | Oggi sarà difficile nonostante si dica che siano in crisi Salah? Non entro nel merito ma è strano Non facciamo calcoli
Prima della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Il presidente nerazzurro ha sottolineato le difficoltà della partita, nonostante le voci di crisi dei Reds, e ha commentato brevemente la situazione di Salah, evitando calcoli e concentrandosi sull'impegno della squadra.
Marotta a Sky prima di Inter Liverpool: il presidente nerazzurro ha antipato così il match delle 21 di Champions League. Le sue parole Nel prepartita di Inter Liverpool, valido per il 6° turno della League Phase di Champions League, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare una sfida decisiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Colpo ‘alla Mbappe’, Marotta spiazza tutti prima di Inter-Slavia Praga
Inter-San Siro, Marotta: “Prima il rogito, poi la fase progettuale”
Marotta sul bilancio: «Per la prima volta registriamo un utile netto, è storia. Con il nuovo stadio opportunità straordinarie»
IL VECCHIO E IL NUOVO BOMBER La fotografia di ieri a San Siro è stata un piccolo ponte tra epoche. Lautaro Martínez e Roberto Boninsegna, premiati da Giuseppe Marotta prima di Inter-Como, hanno consegnato l’immagine di due centravanti che apparten - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: “Modello Oaktree ci convince. Salah? Situazione strana. Vorremmo…” - Liverpool, Beppe Marotta ha parlato così del match di San Siro: ... Da msn.com
Rutelli ad Atreju: “Se mi riconosco nell’attuale centrosinistra? Mi faccia la domanda successiva…” – Video ilfattoquotidiano.it
LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-4, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Pinto sigla la quarta rete! oasport.it
Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la decisione finale su Akanji internews24.com
Biasin critico: «Juve, cambi allenatore ma c’è sempre la stessa confusione. E ora vedo anche questo rischio» juventusnews24.com
Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura alla vigilia di Champions, c’è anche David Luiz sul prato ... juventusnews24.com
Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky lettera43.it