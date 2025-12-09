Marotta a Sky prima di Inter Liverpool | Oggi sarà difficile nonostante si dica che siano in crisi Salah? Non entro nel merito ma è strano Non facciamo calcoli

Prima della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Il presidente nerazzurro ha sottolineato le difficoltà della partita, nonostante le voci di crisi dei Reds, e ha commentato brevemente la situazione di Salah, evitando calcoli e concentrandosi sull'impegno della squadra.

Marotta a Sky prima di Inter Liverpool: il presidente nerazzurro ha antipato così il match delle 21 di Champions League. Le sue parole Nel prepartita di Inter Liverpool, valido per il 6° turno della League Phase di Champions League, Beppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare una sfida decisiva .

IL VECCHIO E IL NUOVO BOMBER La fotografia di ieri a San Siro è stata un piccolo ponte tra epoche. Lautaro Martínez e Roberto Boninsegna, premiati da Giuseppe Marotta prima di Inter-Como, hanno consegnato l'immagine di due centravanti che apparten

