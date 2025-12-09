Marko ha ingaggiato un nuovo pilota di nascosto | cosa c'è dietro l'improvvisa rottura con Red Bull

Helmut Marko è arrivato allo scontro finale con la Red Bull dopo aver ingaggiato piloti senza autorizzazione. La firma di Arvid Lindblad e soprattutto il caso Alexander Dunne hanno fatto esplodere una rottura già latente. Dopo Abu Dhabi, la dirigenza sembra aver deciso: finisce un'era lunga vent'anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it