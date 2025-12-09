Marito e moglie intossicati Esalazioni di monossido invadono l’abitazione Si salvano per miracolo

Una coppia di coniugi egiziani è stata salvata da un’intossicazione da monossido di carbonio a Broni, Pavia. I soccorsi sono intervenuti nella serata di domenica, quando marito e moglie hanno riconosciuto i sintomi e sono riusciti a chiamare aiuto, evitando conseguenze più gravi.

BRONI (Pavia) Coppia di coniugi intossicata dal monossido. I soccorsi sono stati chiamati nella serata di domenica, verso le 20, da un’abitazione in via Circonvallazione a Broni, dove marito e moglie, lui sessantenne e lei quarantenne, entrambi egiziani, si sono accorti per fortuna in tempo dei sintomi che sono poi risultati provocati dall’intossicazione di monossido di carbonio. Le conseguenze non sono state particolarmente gravi per entrambi, anzi il marito è stato assistito sul posto e si è in breve ripreso senza che fosse ritenuto necessario il trasporto in ospedale, mentre la moglie era stata esposta forse per un periodo più lungo al gas o il suo fisico ha reagito in modo peggiore all’inalazione ed è stata quindi caricata sull’ambulanza e portata al Policlinico San Matteo, comunque in condizioni non gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it