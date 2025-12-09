Marini porta a casa un oro | Siamo una squadra vera

Nella tappa di Coppa del Mondo a Fukuoka, l’Italia del fioretto maschile si conferma una forza dominante, conquistando l’oro nella gara a squadre. Dopo una prova individuale altalenante, la squadra azzurra ha dimostrato grande coesione e determinazione, riscattandosi con una prestazione di alto livello. Marini e compagni continuano così a consolidare la loro reputazione nel panorama internazionale.

L’Italia si conferma potenza assoluta del fioretto maschile e riscatta immediatamente una prova individuale altalenante aggiudicandosi alla grande quella a squadre nella tappa di Coppa del Mondo disputatasi nel fine settimana in Giappone, a Fukuoka. E ci mette del suo il campione dorico Tommaso Marini, che aggiunge un altro metallo pregiato alla sua già ampia collezione, fatta, a soli venticinque anni, tra gli altri da tre titoli mondiali, un argento olimpico e sei medaglie europee, con tre ori. Non si può dire fosse andata male per gli azzurri la gara singola col podio del giovane Giulio Lombardi, terzo e il quinto posto di Filippo Macchi, ma il diciassettesimo di Marini e il trentaseiesimo di Alessio Foconi, due big, avevano lasciato un po’ di amaro in bocca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

