Marijuana 20 chili sequestrati | la droga sull’auto nel parcheggio di un supermercato in via Massarenti

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 9 dicembre 2025 - Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo essere stati trovati in possesso di 20 chili di marijuana. Fermati nel parcheggio di un supermercato in via Massarenti. La coppia è stata fermata in auto in un parcheggio di un supermercato di via Massarenti. Alla vista degli agenti delle Volanti, i due sono apparsi subito nervosi. Approfondendo i controlli sull’auto, intestata a un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per un precedente sequestro di 13 chili di marijuana, nel bagagliaio sono stati trovati 5 chili di droga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

