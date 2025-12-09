Mariano Catanzaro | la seconda vita dell' ex tronista di Uomini e Donne

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro il sorriso scanzonato e l'energia debordante che lo hanno reso uno dei volti più amati e ricordati di Uomini e Donne, si nasconde una storia di sacrificio, riscatto e profondo legame familiare. Mariano Catanzaro, napoletano classe 1993, non è solo l'ex tronista simpatico e schietto, ma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mariano catanzaro seconda vitaMariano Catanzaro: la seconda vita dell'ex tronista di Uomini e Donne - Dietro il sorriso scanzonato e l'energia debordante che lo hanno reso uno dei volti più amati e ricordati di Uomini e Donne, si nasconde una storia di sacrificio, riscatto e profondo legame familiare. Come scrive napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Mariano Catanzaro Seconda Vita