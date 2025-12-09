L’ Here for It All Holiday Special di Mariah Carey si terrà a Las Vegas e sarà trasmesso su TikTok LIVE e Apple Music in HD. L’ Here for It All Holiday Special di Mariah Carey si terrà al Dolby Live del Park MGM Las Vegas in questa stagione natalizia e – dopo l’uscita del suo nuovo album Here For It All per gamma. – il 14 dicembre alle 05.00 (CET) i milioni di fan di Mariah Carey su TikTok e Apple Music potranno godersi l’ultimo, iconico show natalizio della sua residency. L’ Here for It All Holiday Special di Mariah Carey sarà disponibile su TikTok LIVE e Apple Music in HD, con esibizioni selezionate da Here For It All insieme ai momenti festivi che hanno reso Mariah sinonimo stesso della stagione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Mariah Carey Christmas Special – Live da Las Vegas su TikTok e Apple Music