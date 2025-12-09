Mari più puliti | le reti fantasma ora possono generare energia

Le reti fantasma, spesso responsabili dell'inquinamento marino, ora possono diventare una risorsa energetica grazie a Green Plasma. Questa tecnologia innovativa permette di trattare grandi quantità di plastica non riciclabile, trasformandola in syngas, un combustibile utile per produrre elettricità. Una soluzione sostenibile che unisce pulizia e produzione energetica nei porti e nelle aree di raccolta.

Reti fantasma che non soffocano più i fondali, ma generano energia: è la nuova prospettiva aperta da Green Plasma, la tecnologia in grado di trattare fino a 100 chili di plastica marina non riciclabile al giorno, trasformandola in syngas, un gas combustibile ricco di idrogeno impiegabile per generare elettricità, direttamente nei porti e nelle aree di raccolta. Il sistema, sperimentato nell’ambito del progetto Pnrr Mer - Ghost Nets, è stato presentato ad Ancona nel convegno ‘Green Plasma per lo smaltimento delle reti fantasma’ all’Università Politecnica delle Marche. La sperimentazione è stata realizzata da Fondazione Marevivo, Castalia, CoNISMa, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la società Iris. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mari più puliti: le reti fantasma ora possono generare energia

