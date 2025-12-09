Marcell Jacobs sul futuro | l’annuncio improvviso spiazza tutti

Marcell Jacobs sorprende con un annuncio improvviso, lasciando tutti senza parole. Le sue parole incandescenti rivelano importanti segnali riguardo al suo futuro, generando attesa e curiosità tra fan e addetti ai lavori. Ecco cosa sta succedendo e quali sono le prospettive che si delineano per il campione olimpico.

Parole incandescenti di Marcell Jacobs che lancia cosi importanti segnali in vista del futuro. Ecco cosa sta succedendo. Marcell Jacobs è uno sportivo che resterà in ogni caso nella storia dell’atletica e dello sport italiano. La sua vittoria alle Olimpiadi ormai anni fa è ancora nella mente di alcuni tifosi italiani ma al momento il fenomeno dei 100 metri vive da tempo una grande crisi e nelle ultime ore ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro, ci sono tanti dubbi ed ora c’è chi si chiede se l’atleta andrà avanti o deciderà di dire basta definitivamente al suo amato sport. Marcell Jacobs e l’annuncio sul futuro: prima però le polemiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

Contenuti che potrebbero interessarti

«Mi hanno spento la scintilla». Marcell Jacobs racconta a @LaStampa che sta ancora cercando «il compromesso per onorare i contratti e ritrovare me stesso». Intanto il suo allenatore è rimasto in Cina, complicando ancora di più la preparazione. Vai su X

Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 10, in Piazza Città di Lombardia, il campione Olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs incontrerà i giovani atleti che vorranno partecipare all’appuntamento. Regione Lombardia e ‘A.S.D. Atletica Jacobs Academy’ insieme per un - facebook.com Vai su Facebook

Marcell Jacobs: «Ho perso la scintilla, manca la voglia di allenarmi e la Federazione mi ha preso in giro. Caso Tortu? C'è un'invidia fuori controllo, sui social falsità sul ... - Li rispetto, poi scopro che per altri, a parità di condizioni, è andata diversamente: mi sento preso in giro. Scrive brescia.corriere.it