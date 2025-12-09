Marcell Jacobs preso in giro dalla Federazione? Mei | Da chi e da cosa? Rifiutato un tecnico per prendere i tempi

Marcell Jacobs ha dichiarato a La Stampa di non sentire il richiamo della pista: “ Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla “. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 ha parlato del suo momento difficile nell’intervista concessa al quotidiano piemontese, ma a fare rumore è stato il passaggio in cui ha criticato la Federazione Italiana di atletica, affermando di essersi sentito preso in giro. Nello specifico il 31enne ha dichiarato: “ Non sono più tra gli atleti top? L’ho letto, ero consapevole e non mi sono posto il problema. Già nel 2025 non ho avuto accordi con loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

