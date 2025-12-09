Marcell Jacobs | Non ho più voglia di allenarmi la Fidal mi ha preso in giro Tortu e doping? C' è un' invidia fuori controllo

Marcell Jacobs, campione olimpico di Tokyo, condivide il suo momento di crisi e frustrazione, tra infortuni e tensioni con la Fidal. In un'intervista, esprime il suo sconforto e denuncia una situazione difficile, tra accuse di ingiustizie e riferimenti a invidia e doping nel mondo dell’atletica.

Dall'oro olimpico di Tokyo nell'estate 2021 all'ultimo periodo nero, tra tanti infortuni e una carriera sempre più complicata. Marcell Jacobs, in un'intervista al. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Marcell Jacobs: «Non ho più voglia di allenarmi, la Fidal mi ha preso in giro. Tortu e doping? C'è un'invidia fuori controllo»

L'azienda brianzola che ha "ricoperto" d'oro le scarpe di Marcell Jacobs e i vestiti di Dolce e Gabbana

Usain Bolt avvisa Marcell Jacobs: “Ritiro? Ci pensi bene, è una scelta da cui non si torna indietro”

Furlani: «Per questa vittoria mi sono ispirato a Marcell Jacobs. Lo ritengo un campione vero» (Messaggero)

La Stampa. . Dove eravamo rimasti. Sulla pista di Tokyo così centrale per Marcell Jacobs che ci ha vissuto giorni straordinari alle Olimpiadi del 2021 e ore irreali nel Mondiale del 2025 da cui è uscito senza più voglia di correre. Tre mesi dopo come sta? «Anco - facebook.com Vai su Facebook

Dove eravamo rimasti. Sulla pista di Tokyo così centrale per Marcell Jacobs che ci ha vissuto giorni straordinari alle Olimpiadi del 2021 e ore irreali nel Mondiale del 2025 da cui è uscito senza più voglia di correre. Tre mesi dopo come sta? «Ancora in fase di r Vai su X

Marcell Jacobs si sente preso in giro dalla FIDAL. Mei: “Da chi e da cosa? Mi preoccupa che non abbia la scintilla” - Marcell Jacobs ha dichiarato a La Stampa di non sentire il richiamo della pista: "Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla". Segnala oasport.it