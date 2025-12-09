Marcell Jacobs non ha più voglia di correre | C’è un livello di invidia fuori controllo

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, ha annunciato di aver perso la motivazione per tornare a gareggiare, denunciando un clima di invidia crescente nel mondo dello sport. Dopo il Mondiale del 2025, l’atleta si sente distante dalla competizione e riflette sul suo futuro, segnato da una crisi di motivazione e da tensioni ambientali.

Marcell Jacobs dice che non riesce a tornare in pista. Dal Mondiale del 2025 è uscito senza più voglia di correre. «Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla», dice oggi a Giulia Zonca che lo intervista per La Stampa. «Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano», spiega. Non sente più il richiamo «e mi preoccupa». Ma non si mette fretta: «In questo momento sono un uomo senza pressioni. Mia moglie Nicole fa il tifo perché riprenda ma non me lo chiede: sa che potrei arrivare ad altre medaglie. 🔗 Leggi su Open.online

