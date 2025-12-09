Marcell Jacobs Mei | Stupito e preoccupato dalle sue parole
“Sono stupito, credo non ci sia una mezza ragione per fare un’intervista di quel genere, però ognuno fa quello che vuole. Da presidente della federazione e primo tifoso dell’atletica sono invece preoccupato perché gli manca la scintilla, tutto il resto mi tange poco, ma il fatto che lui dica all’8 dicembre che gli manca la scintilla non è un bel lavoro. Vero che lui pone come obiettivo Los Angeles però il tempo passa e non aspetta. Io sono preoccupato solo di quello, spero gli torni presto”. Così a LaPresse il presidente della federazione italiana di atletica Stefano Mei commentando l’intervista di Marcell Jacobs, in cui l’atleta spiega di aver “perso la scintilla” e che a suo avviso la Federazione lo ha preso in giro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
L'azienda brianzola che ha "ricoperto" d'oro le scarpe di Marcell Jacobs e i vestiti di Dolce e Gabbana
Usain Bolt avvisa Marcell Jacobs: “Ritiro? Ci pensi bene, è una scelta da cui non si torna indietro”
Furlani: «Per questa vittoria mi sono ispirato a Marcell Jacobs. Lo ritengo un campione vero» (Messaggero)
La Stampa. . Dove eravamo rimasti. Sulla pista di Tokyo così centrale per Marcell Jacobs che ci ha vissuto giorni straordinari alle Olimpiadi del 2021 e ore irreali nel Mondiale del 2025 da cui è uscito senza più voglia di correre. Tre mesi dopo come sta? «Anco
Dove eravamo rimasti. Sulla pista di Tokyo così centrale per Marcell Jacobs che ci ha vissuto giorni straordinari alle Olimpiadi del 2021 e ore irreali nel Mondiale del 2025 da cui è uscito senza più voglia di correre. Tre mesi dopo come sta? «Ancora in fase di r
Jacobs: «Non sono tra i top per Fidal? Mi sento preso in giro» - E sui rapporti col presidente Mei: «Non sono bravo come Tamberi, non so fingere di essere amico» ... Riporta giornaledibrescia.it
