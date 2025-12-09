“Sono stupito, credo non ci sia una mezza ragione per fare un’intervista di quel genere, però ognuno fa quello che vuole. Da presidente della federazione e primo tifoso dell’atletica sono invece preoccupato perché gli manca la scintilla, tutto il resto mi tange poco, ma il fatto che lui dica all’8 dicembre che gli manca la scintilla non è un bel lavoro. Vero che lui pone come obiettivo Los Angeles però il tempo passa e non aspetta. Io sono preoccupato solo di quello, spero gli torni presto”. Così a LaPresse il presidente della federazione italiana di atletica Stefano Mei commentando l’intervista di Marcell Jacobs, in cui l’atleta spiega di aver “perso la scintilla” e che a suo avviso la Federazione lo ha preso in giro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Marcell Jacobs, Mei: "Stupito e preoccupato dalle sue parole"