Marcell Jacobs | La Federazione mi ha preso in giro c'è un livello di invidia fuori controllo

Marcell Jacobs si apre dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo, denunciando un senso di inganno e invidia all’interno della Federazione. In questa intervista, il campione racconta come questa situazione abbia influito sul suo stato d’animo e sulla motivazione, evidenziando la perdita della scintilla e la voglia di tornare in pista.

Jacobs si racconta dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo che gli ha fatto perdere la scintilla: "Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 10, in Piazza Città di Lombardia, il campione Olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs incontrerà i giovani atleti che vorranno partecipare all’appuntamento. Regione Lombardia e ‘A.S.D. Atletica Jacobs Academy’ insieme per un - facebook.com Vai su Facebook

"Vince L Jacobs" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Marcell Jacobs: “La Federazione mi ha preso in giro, c’è un livello di invidia fuori controllo” - Jacobs si racconta dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo che gli ha fatto perdere la scintilla: "Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia ... Lo riporta fanpage.it