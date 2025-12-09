Marcell Jacobs | La Federazione mi ha preso in giro c'è un livello di invidia fuori controllo

Marcell Jacobs si apre dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo, denunciando un senso di inganno e invidia all’interno della Federazione. In questa intervista, il campione racconta come questa situazione abbia influito sul suo stato d’animo e sulla motivazione, evidenziando la perdita della scintilla e la voglia di tornare in pista.

Jacobs si racconta dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo che gli ha fatto perdere la scintilla: "Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

marcell jacobs federazione haMarcell Jacobs: “La Federazione mi ha preso in giro, c’è un livello di invidia fuori controllo” - Jacobs si racconta dopo la delusione dei Mondiali di Tokyo che gli ha fatto perdere la scintilla: "Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia ... Lo riporta fanpage.it

