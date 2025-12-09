Marcell Jacobs | Ho perso la scintilla la Federazione mi ha preso in giro
Marcell Jacobs si racconta dopo un periodo non semplice della sua carriera, fatto di delusioni sportive, aspettative disattese e con l’ipotesi di un ritiro dall’atletica. “Sono ancora in fase di riflessione, non mi metto fretta. Sono successe troppe cose che mi hanno fatto perdere la scintilla. Fatico a tenerla accesa”, ha detto il campione olimpico di Tokyo 2020 nel corso di una intervista a La Stampa. “Sto bene, ma mi manca il primo passo: la voglia di andare in campo ad allenarmi che poi si porta dietro tutto il resto. Mi sono tenuto in forma, il mio corpo necessita movimento e non sono il tipo che si stravacca sul divano”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Mercoledì 10 dicembre, dalle ore 10, in Piazza Città di Lombardia, il campione Olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs incontrerà i giovani atleti che vorranno partecipare all'appuntamento.
