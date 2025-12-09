Marcell Jacobs | Contro di me un’invidia fuori controllo Mi hanno spento la scintilla

Marcell Jacobs, campione olimpico, condivide le difficoltà recenti affrontate nel suo percorso atletico, tra invidia, delusioni e momenti di destabilizzazione. Nel suo racconto, denuncia comportamenti e situazioni che hanno minato la sua motivazione e la sua serenità, evidenziando le sfide personali e professionali che ha dovuto affrontare in un periodo complesso.

Il campione olimpico: «Sono successe tante cose che mi hanno destabilizzato. La Federazione mi ha preso in giro e il caso spionaggio non è stato percepito nella sua gravità». 🔗 Leggi su Lastampa.it

