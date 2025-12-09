Marcell Jacobs al veleno | Mi hanno spento la scintilla preso in giro dalla Fidal Tamberi? Ecco cosa penso

«Contro di me c'è stata un' invidia fuori controllo. Mi hanno spento la scintilla». Con queste parole Marcell Jacobs, intervistato dal quotidiano La Stampa, racconta il suo attuale periodo di incertezza dopo il caso legato allo spionaggio della sua vita privata. «La situazione non è stata percepita nella sua gravità. Mi ha destabilizzato e travolto: pagare qualcuno per frugare negli affari.

Dove eravamo rimasti. Sulla pista di Tokyo così centrale per Marcell Jacobs che ci ha vissuto giorni straordinari alle Olimpiadi del 2021 e ore irreali nel Mondiale del 2025 da cui è uscito senza più voglia di correre. Tre mesi dopo come sta? «Anco

