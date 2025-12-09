Maratona iscrizioni chiuse Raggiunta quota 2.770

Le iscrizioni alla Maratona del Tricolore sono ufficialmente chiuse, con un totale di 2.770 partecipanti. L’evento, nato nel 1996 grazie all’idea di Paolo Bagni, unisce la passione sportiva alla storia italiana, celebrando il Primo Tricolore lungo un percorso che attraversa le città e i paesini della regione, offrendo un’esperienza unica e ricca di significato.

Era il 1995 e a Paolo Bagni, consigliere della Lega Atletica Uisp reggiana, venne un’idea geniale: "Ma se in tutte le città d’Italia e addirittura in poco più di paesoni (citiamo ad esempio Mirandola, Vigarano Mainarda, Cesano Boscone, ndr), nasce una maratona, cosa abbiamo noi in meno di loro? Perché non proporre anche noi una gara di 42 chilometri, forti della grande esperienza della Uisp reggiana che si possa distinguere e che possa fare un chiaro riferimento alla nascita del Primo Tricolore"? E così l’anno successivo partì la "Maratona del Tricolore", collegata alla bandiera, con medaglie e percorsi che spesso celebrano questo legame storico, oltre a punti ristoro folkloristici come quello di San Rigo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net