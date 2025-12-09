Marano sevizia e narcotizza la compagna | infermiere in manette
Il 47enne arrestato a Marano, in provincia di Napoli, è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna. “Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare”: è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna l’infermiere di 47 anni arrestato a Marano, in provincia di Napoli. Caserta, . 🔗 Leggi su 2anews.it
Un infermiere di 47 anni è stato arrestato a Marano, in provincia di #Napoli, con l'accusa di aver seviziato e narcotizzato la compagna. A lanciare l'allarme la stessa donna poi trovata dai carabinieri, in casa, sanguinante. In passato l'uomo era già stato denun - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli Un infermiere di 47 anni è stato arrestato a Marano, con l'accusa di aver seviziato e narcotizzato la compagna. A lanciare l'allarme la stessa donna poi trovata dai Carabinieri, in casa, sanguinante. l'uomo era già stato denunciato ed era stato attivato Vai su X
Marano, picchia e narcotizza la compagna con farmaci ospedalieri: arrestato infermiere - Sangue sulle scale del condominio, ciocche di capelli sparse sul pavimento, i pianti sommessi che filtrano da una porta socchiusa. Segnala pupia.tv
