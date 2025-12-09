Marano sevizia e narcotizza la compagna | infermiere in manette

Il 47enne arrestato a Marano, in provincia di Napoli, è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna.  “Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare”: è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna l’infermiere di 47 anni arrestato a Marano, in provincia di Napoli. Caserta, . 🔗 Leggi su 2anews.it

