Marano sevizia e narcotizza la compagna | infermiere in manette

Il 47enne arrestato a Marano, in provincia di Napoli, è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna. "Mi sta picchiando da stamattina, mi costringe ad assumere del sedativo per farmi rilassare e dimenticare": è accusato di aver seviziato e narcotizzato la compagna l'infermiere di 47 anni arrestato a Marano, in provincia di Napoli.

