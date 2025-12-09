Marano | sequestrata in casa narcotizzata e ferita con un bisturi Arrestato compagno 47enne
Un infermiere 47enne, assistente di sala operatoria in un ospedale napoletano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Marano con l’accusa di maltrattamenti, lesioni aggravate e detenzione illecita di farmaci ospedalieri. L’uomo avrebbe aggredito per ore la compagna 40enne, utilizzando anche sedativi e ansiolitici sottratti sul luogo di lavoro. Marano: sequestrata in casa, narcotizzata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Riciclaggio dell’Iva a favore dei clan di Marano, la Cassazione ‘salva’ Lorenzo Nuvoletta https://nap.li/tdeS - facebook.com Vai su Facebook
Marano, morto uno dei soci dello storico «Moulin Rouge»: trovato in casa senza vita - È stato trovato senza vita questa mattina, nella sua abitazione di via San Rocco, Massimo Perrotta, 51 anni. Come scrive ilmattino.it