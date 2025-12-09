Marano | sequestrata in casa narcotizzata e ferita con un bisturi Arrestato compagno 47enne

Un infermiere 47enne, assistente di sala operatoria in un ospedale napoletano, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Marano con l’accusa di maltrattamenti, lesioni aggravate e detenzione illecita di farmaci ospedalieri. L’uomo avrebbe aggredito per ore la compagna 40enne, utilizzando anche sedativi e ansiolitici sottratti sul luogo di lavoro. Marano: sequestrata in casa, narcotizzata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

