Tempo di lettura: 3 minuti Sono le 2.40 e i carabinieri della compagnia di Marano entrano in un parco dove è stata segnalata un’aggressione. La carabiniera della centrale operativa ha sentito al telefono delle urla e dei rumori preoccupanti, non c’è da perder tempo anche perché quell’indirizzo è già noto ai militari. Pochi minuti e i carabinieri arrivano sul posto. La porta e l’interno dell’ascensore sono sporchi di sangue. L’ascensore si apre e i carabinieri sul pianerottolo trovano sangue dappertutto. Sulla porta dell’abitazione e sulla sua maniglia altro sangue. La scena fa pensare al peggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Marano di Napoli: sangue ovunque e i farmaci rubati dove lavora per narcotizzarla