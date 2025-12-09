Mappe catastali online e gratuite | cosa cambia per i cittadini

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo servizio online che consente ai cittadini di consultare e scaricare gratuitamente le mappe catastali. Questa innovazione semplifica l’accesso alle informazioni immobiliari, eliminando i vincoli di visite agli uffici e favorendo una maggiore trasparenza e autonomia nella gestione dei dati catastali.

L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio che permette a tutti i cittadini di consultare e scaricare gratuitamente le mappe catastali direttamente online. Basta ora accedere con Spid, Cie o Cns per visualizzare la mappa di un terreno o di un immobile, senza costi e senza dover passare necessariamente dai professionisti abilitati. Un cambiamento importante, che rende finalmente accessibile al pubblico un archivio finora poco fruibile dal cittadino comune. Vediamo più nel dettaglio la documentazione disponibile e le modalità di accesso. Addio code e richieste complicate. Fino a ieri per avere una mappa bisognava rivolgersi a un tecnico, pagare dei diritti, oppure recarsi di persona agli sportelli del Catasto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mappe catastali online e gratuite: cosa cambia per i cittadini

