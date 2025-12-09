Manutenzione degli edifici scolastici nuovo bando di gara del Libero consorzio

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' disponibile sul sito istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara relativo all'accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria di un nuovo gruppo di immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio (gruppo 8, del quale segue. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

manutenzione edifici scolastici nuovoManutenzione straordinaria di edifici scolastici, pubblicata gara d’appalto - Diciotto gli edifici scolastici della provincia di Agrigento che saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria: ecco quali ... Come scrive grandangoloagrigento.it

Cerca Video su questo argomento: Manutenzione Edifici Scolastici Nuovo